Süderlügum: Landwirte demonstrieren gegen Mercosur-Abkommen

Der Verein Landwirtschaft verbindet Deutschland demonstriert am Montagvormittag in Süderlügum (Kreis Nordfriesland) gegen das Mercosur-Abkommen. Das ist ein Freihandelsabkommen, das die Europäische Union mit mehreren Staaten in Südamerika schließen will. Der Verein Landwirtschaft verbindet Deutschland befürchtet Nachteile, weil keine einheitlichen Umwelt- Tierschutz und Sozialstandards garantiert seien. An der B5 ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2024 08:30 Uhr

Freienwill: Tödlicher Unfall auf Eckernförder Landstraße

Auf der Eckernförder Landstraße nahe Freienwill (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Sonntag ein Autofahrer tödlich verunglückt. Der Mann kam laut Polizei mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Es gab keine weiteren Beteiligten. Die Straße war zwischenzeitlich voll gesperrt. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2024 08:30 Uhr

Nordfriesland hat die viertgrößte Kaufkraft Deutschlands

Der Kreis Nordfriesland einschließlich Sylt hat die viertgrößte Kaufkraft in Deutschland. Das hat das Institut der deutschen Wirtschaft bekannt geben. Flensburg ist in der Rangliste weit hinten und belegt Platz 393 von 400. Grundlage für die Auswertung ist das sogenannte "preisbereinigte Pro-Kopf-Einkommen". Das sind die finanziellen Mittel, die eine Person im Durchschnitt zur Verfügung hat, und zwar angepasst an die Preise in ihrer Region. Die Daten stammen aus dem Jahr 2022. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2024 08:30 Uhr

"Jugend forscht": Ehrung für Hermann-Tast-Schule in Husum

Die Hermann-Tast-Schule (HTS) in Husum (Kreis Nordfriesland) wird am Montagvormittag als "Jugend forscht-Schule des Jahres" geehrt. Damit soll das naturwissenschaftliche Engagement der HTS gewürdigt werden. Am Vormittag stellen die Schülerinnen und Schüler ihre Projekte den Gästen und der Jury vor. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2024 08:30 Uhr

Flensburg: Forum zur Entwicklung der Innenstadt

In der Phänomenta in Flensburg findet am Montag von 17 bis 20 Uhr das zweite Innenstadtforum statt. Das teilt die Stadt Flensburg mit. Thema ist das Ergebnis einer Innenstadtumfrage. Dabei ging es um die Stärken der Flensburger Innenstadt und auch die Herausforderungen, vor denen sie steht. Positiv bewerteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer demnach das Stadtbild mit den Kaufmannshöfen, dem skandinavischen Flair und dem gastronomischen Angebot. Kritisch blickten die Befragten auf den Leerstand in der Innenstadt, fehlende Einkaufsvielfalt und hohe Parkgebühren. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2024 08:30 Uhr

