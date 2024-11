Stand: 28.11.2024 08:13 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Flensburg: Starkregen sorgte für vollgelaufene Keller und überschwemmte Straßen

Der Starkregen hat die Flensburger Feuerwehr in der Nacht beschäftigt. Laut Leitstelle mussten die Einsatzkräfte insgesamt achtmal ausrücken. Dabei ging es um vollgelaufene Keller und überschwemmte Straßen. Zeitweise waren in der Nacht Schiffbrücke und die Kreuzung beim ZOB gesperrt. Der Pegelstand in der Flensburger Förde lag nach Angaben der Behörden bei gut 80 Zentimetern über dem mittleren Wasserstand. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2024 08:30 Uhr

Prozess gegen Drogenhändler-Ring in Flensburg geht weiter

Vor dem Landgericht in Flensburg beginnt am Donnerstag ein weiterer Prozess im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Drogenhändlerring. Vor dem Gericht muss sich eine mutmaßliche Drogenkurierin verantworten. Sie soll in 21 Fällen für das Netzwerk gearbeitet haben. Die insgesamt zehn Angeklagten sollen laut Anklage seit 2018 Betäubungs- und Arzneimittel im Gesamtwert von sechs Millionen Euro verkauft haben. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2024 08:30 Uhr

Aktionswoche in SH: Land und Verbände werben für Ausbildungsberufe

Mit der derzeit laufenden Woche der beruflichen Bildung wollen das Land und die Unternehmen in Schleswig-Holstein etwas gegen den Fachkräftemangel tun. Die Industrie- und Handelskammer bietet dazu am Donnerstag Beratungssprechtage für junge Menschen im Norden des Landes an - und zwar in den Geschäftsstellen in Husum und Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) jeweils von 9 bis 14 Uhr. Und in der Beruflichen Schule in Husum (Kreis Nordfriesland) können sich die Schülerinnen und Schüler heute beim Tag der Beruflichen Bildung über Ausbildungsangebote informieren. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2024 08:30 Uhr

