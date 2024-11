Stand: 27.11.2024 08:56 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Ammoniakgeruch in Flensburg löst Einsatz der Feuerwehr aus

In Flensburg hat es am Dienstagnachmittag einen größeren Feuerwehreinsatz gegeben. Laut eines Sprechers war in der Nähe des Südermarktes aus einem Gebäude, in dem sich mehrere Arztpraxen und ein Restaurant befinden, Ammoniakgeruch wahrgenommen worden. Nach einer Stunde war der aber bereits nicht mehr messbar. Der Bereich wurde trotzdem vorsichtshalber weiträumig abgesperrt. Noch ist unklar, woher das Ammoniak stammt - es werden Putzmittel vermutet. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2024 08:30 Uhr

Bronzeglocke in Süderlügum wird in den Kirchturm gezogen

Die Marienkirche Süderlügum (Kreis Nordfriesland) erhält eine neugegossene große Bronzeglocke. Es wäre dann die vierte Glocke. Die Gemeinde will sie am Mittwoch über die Wiese vor der Kirche hin zum hölzernen Glockenturm ziehen. Die bronzene Glocke ist circa zwei Meter hoch und wiegt mehr als eine Tonne. Am frühen Nachmittag kommt ein Kran, der sie dann in den Turm heben soll. Das sei ein besonderer Moment, sagt Matthias Corves, Pastor der Gemeinde. Die Glocke wird am 1. Adventssonntag im Gottesdienst geweiht. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2024 08:30 Uhr

Spatenstich für neues Sozialzentrum in Kappeln

Der Kreis Schleswig-Flensburg baut ein neues Sozialzentrum in Kappeln. Am Mittwochmorgen wurde der Spatenstich für den Neubau des Gebäudes gesetzt. Nach vielen Jahren intensiver Planungen beginnen nun die Bauarbeiten. Das Sozialzentrum soll Anfang 2026 fertig sein. Die Kosten trägt der Kreis. Sie belaufen sich auf neun Millionen Euro. Insgesamt gibt es sechs Sozialzentren im Kreis Schleswig-Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2024 08:30 Uhr

