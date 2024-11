Stand: 15.11.2024 08:03 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Drei Tage Streik im privaten Busgewerbe

Im privaten Busgewerbe wird von Freitag an wieder gestreikt. Das teilte die Gewerkschaft ver.di mit. Die Busfahrerinnen und Busfahrer streiken bis Sonntagabend. Im Kreis Schleswig-Flensburg gilt das für die Fahrten der Autokraft und Rohde Verkehrsbetriebe. Die Busse der Verkehrsbetriebe Schleswig-Flensburg fallen für die Zeit nicht aus. Auch in Flensburg finden einige Fahrten von AktivBus nicht statt. Auf den Kreis Nordfriesland hat der Warnstreik keine Auswirkung. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2024 8:30 Uhr

Sylt-Prozess gegen "Letzte Generation" geht weiter

In Itzehoe (Kreis Steinburg) gibt es am Freitag im Prozess um Aktionen der Gruppe "Letzte Generation" auf Sylt doch kein Urteil. Das teilt das Landgericht Flensburg mit. Die Beweisaufnahme sei noch nicht abgeschlossen. Die Gruppe hatte laut Anklage im vergangenen Jahr ein Flugzeug mit Farbe besprüht, sodass laut Staatsanwaltschaft ein Sachschaden von mindestens einer Million Euro entstanden war. Das Urteil wird nun am 6. Dezember erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2024 8:30 Uhr

Flensburg: Ratsversammlung thematisiert Wirtschaft

In der Ratsversammlung in Flensburg ist in einer Aktuellen Stunde diskutiert worden, wie es angesichts der kriselnden Wirtschaft weitergehen soll. Alle Ratsfraktionen waren sich einig: Es brauche mehr Digitalisierung, weniger Bürokratie und eine bessere Infrastruktur. Die kommunale Politik könne aber nur einen Rahmen schaffen. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2024 8:30 Uhr

