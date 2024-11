Stand: 07.11.2024 08:46 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Landesweiter Warnstreik in der Metall- und Elektroindustrie

In der Metall- und Elektroindustrie kommt es am Mittwoch zu einem landesweiten Warnstreik. Auch in Flensburg legen fünf Betriebe auf Aufruf der IG Metall die Arbeit nieder. Um 12 Uhr beginnt eine Kundgebung im Stadteil Weiche am Sophienhof. Bereits am Montag hatten Streiks in Flensburger Betrieben begonnen. Ebenfalls betroffen ist die Druckerei Ellerhold Glücksburg in Wees, wo die Gewerkschaft ver.di Arbeitsniederlegungen bis kommenden Mittwoch angekündigt hat. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2024 08:30 Uhr

Lichtkunstfest in Husum beleuchtet Innenstadt

In Husum (Kreis Nordfriesland) startet am Donnerstagabend erstmals das Lichtkunstfest. Von Donnerstag bis Samstag erhellen fünf Lichtinstallationen die Innenstadt unter dem Thema "Tiden - Mythen - Elemente". Die Installationen zu Luft, Wasser, Feuer und Erde greifen Theodor Storms Verbindung zur Geschichte Husums auf. Die Lichtprojektionen verlaufen auf einem Rundkurs vom neuen Rathaus über Marienkirche und Marktplatz bis zum Schloss. Zusätzlich finden Konzerte, Nachtwächterrundgänge und ein verkaufsoffener Sonntag statt. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2024 08:30 Uhr

Vollsperrung der Landesstraße L1 bei Osterby

Die Landesstraße L1 zwischen Osterby und Medelby (Kreis Schleswig-Flensburg) wird ab Montag wegen Sanierungsarbeiten voll gesperrt. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr kündigt eine Sperrung vom 11. bis zum 15. November an. Die Sanierung umfasst die Reparatur einzelner Schadstellen. Anwohner werden über Zugangswege informiert, und Umleitungen sind ausgeschildert. Die Kosten in Höhe von rund 100.000 Euro übernimmt das Land. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2024 08:30 Uhr

