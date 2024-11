Stand: 06.11.2024 08:43 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Boote an der Ostsee kommen ins Winterlager

Viele Bootsbesitzerinnen- und besitzer an der Ostsee haben ihre Schiffe bereits für den Winter vorbereitet und aus dem Wasser geholt. In Kappeln(Kreis Schleswig-Flensburg)sorgt die Bootswerft Henningsen und Steckmest derzeit dafür, die letzten Boote mit einem Kran ins Winterlager zu bringen. Laut Großbaumeister Malte Steckmest stehen rund 170 Boote auf dem Betriebsgelände, weitere sind in benachbarten Lagern untergebracht, darunter auch bei Landwirten im Hinterland. Mit dem Beginn der Herbst- und Winterzeit startet nun für die Werften die Instandhaltungsarbeit an den Booten. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 08:30 Uhr

Husumer Pestalozzi-Schule fördert Barrierefreiheit

Die Pestalozzi-Schule in Husum (Kreis Nordfriesland) beteiligt sich am Projekt "Barrierefreie Schule", das Kindern und Jugendlichen das Leben mit Behinderung näherbringen soll. Dafür erhielt die Schule eine sogenannte "Barriebox" mit Materialien, die Bewegungseinschränkungen simulieren. Projekt-Sprecherin Magdalena Drywa erklärte, dass die Box den Schülern helfen solle, sich in die Herausforderungen von Kindern mit Behinderung hineinzuversetzen - etwa wie man sich im Rollstuhl fortbewegt oder wie man mit eingeschränkter Greiffähigkeit agiert. Weitere Boxen zu Hören, Sehen und Autismus können kostenlos ausgeliehen werden. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 08:30 Uhr

Privates Busgewerbe: Streiks in SH haben begonnen

Die Gewerkschaft ver.di hat erneut zu einem Streik im privaten Busgewerbe in Schleswig-Holstein aufgerufen. Der eintägige Ausstand betrifft am Mittwoch Fahrten der Unternehmen Autokraft und Rohde Verkehrsbetriebe in Nordfriesland sowie der Autokraft im Kreis Schleswig-Flensburg. Der Busverkehr der Verkehrsbetriebe Schleswig-Flensburg und der Stadtverkehr in Flensburg sind nicht betroffen. Für den Linienverkehr in den Kreisen und den Stadtverkehr in Husum (Kreis Nordfriesland) gelten spezielle Streikfahrpläne, die unter anderem online bei DB Regio Nord und in den Fahrplan-Apps der Deutschen Bahn und NAH.SH abrufbar sind. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.11.2024 | 08:30 Uhr