Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Warnstreik bei Krones: IG Metall protestiert für höhere Löhne

Seit der Nacht zu Dienstag beteiligen sich etwa 30 Mitarbeitende des Flensburger Maschinenbauers Krones an einem Warnstreik der IG Metal Küstel. Am Vormittag ist eine zentrale Kundgebung am Matrosenplatz in Kiel geplant. Bei Krones arbeiten etwa 500 Personen. Laut IG Metall beteiligen sich Beschäftigte aus über 20 Betrieben in Schleswig-Holstein an der Demonstration. Sie fordern eine Lohnerhöhung um sieben Prozent sowie 170 Euro mehr für Auszubildende. Der Arbeitgeberverband Nordmetall bietet bisher eine zweistufige Erhöhung um 3,6 Prozent über 27 Monate an und bezeichnete die Streiks angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage als überflüssig. | NDR Schleswig-Holstein 29.10.2024 08:30 Uhr

Brand in Silberstedt: Schuppen stand in Flammen

In Silberstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) hat Dienstagfrüh ein größerer Schuppen gebrannt. Etwa 50 Einsatzkräfte konnten laut Leitstelle verhindern, dass sich das Feuer auf auf ein angrenzendes Wohnhaus ausbreitete. Der Dachstuhl des Schuppens ist mittlerweile eingestürzt. Verletzt wurde niemand. Angaben zu Schadenshöhe und Brandursache gibt es bislang nicht. | NDR Schleswig-Holstein 29.10.2024 08:30 Uhr

Flensburg: Straßenbeleuchtung weiterhin defekt

In Flensburg gibt es weiterhin Probleme mit der Straßenbeleuchtung. Nach Angaben der Stadtwerke gab es einen Defekt an dem zentralen Rechner, der die Straßenbeleuchtung ansteuern soll. Laut Stadtwerke-Chef Dirk Thole wurde der Fehler noch nicht gefunden und auch das Ersatzsystem ist ausgefallen. In der Nach haben Mitarbeitende der Stadtwerke, in wichtigen Bereichen der Innenstadt die Lichter manuell angeschaltet. Damit soll jetzt tagsüber, mit so vielen Lampen wie möglich, weitergemacht werden, damit es in der kommenden Nacht nicht wieder dunkel bleibt. Laut Feuerwehr gab es in der Nacht keine Unfälle wegen der Dunkelheit. | NDR Schleswig-Holstein 29.10.2024 08:30 Uhr

