Stand: 11.10.2024 08:37 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Flensburg: "Klimakleber" zu Geldstrafen verurteilt

Das Amtsgericht in Flensburg hat drei Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation" zu Geldstrafen verurteilt. Bei der Gerichtsverhandlung ging es um eine Verkehrsblockade auf der Straße Schiffbrücke in Flensburg Anfang Februar vergangenen Jahres. Zwei Frauen und ein Mann müssen jetzt Geldstrafen in Höhe von 1.800 Euro beziehungsweise 900 Euro bezahlen. Gegen das Urteil können sie noch Berufung einlegen. Die Protest-Aktion hatte damals mehr als vier Stunden lang für Verkehrsbehinderungen in der Flensburger Innenstadt gesorgt. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2024 08:30 Uhr

LKN: Deiche bei Husum in gutem Zustand

Die Deiche im Bereich Husum Nord, Arlau und im Sönke-Nissen-Koog (alle Kreis Nordfriesland) sind in einem guten Zustand. Das teilte der Landesbetrieb Küstenschutz (LKN) nach der dortigen Deichschau mit. Auch der Oberdeichgraf des Sönke-Nissen-Koogs, Gerhard Volquardsen, war zufrieden: "Die Pflege vom LKN ist sehr gut. Und das Einzige, was wir hier immer intensiv machen müssen, ist die Distelbekämpfung. Das muss sein, weil die Grasnarbe sonst löchrig wird." | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2024 08:30 Uhr

Strandkorbversteigerung in List auf Sylt

In List auf Sylt (Kreis Nordfriesland) kommen am Sonnabend wieder Strandkörbe unter den Hammer. Die traditionelle Versteigerung findet laut Kurverwaltung zum 20. Mal statt. Demnach versteigert Kurdirektorin und Auktionatorin Maiken Neubauer diesmal rund 40 Exemplare - der Preis für einen der gebrauchten Strandkörbe habe in den vergangenen Jahren durchschnittlich zwischen 200 und 300 Euro gelegen. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2024 08:30 Uhr

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

