Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Die Schleifähre Missunde II fällt aus

Die Schleifähre Missunde II wird im Kreis Schleswig-Flensburg vom 18. Oktober bis zum 4. November nicht im Einsatz sein. Grund ist ein bereits angekündigter Werftaufenthalt mit der 21 Jahre alten Fähre. Das teilt der Landesbetrieb für Küstenschutz mit. Die Kosten für die Reparaturarbeiten sollen bei rund 90.000 Euro liegen. Die Missunde II ist weiterhin unterwegs, da der Neubau der Missunde III bisher für den Betrieb nicht tauglich ist. Die „Missunde II“ ist die einzige Möglichkeit, die Schlei zwischen Kappeln und Schleswig zu überqueren. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2024 08:30 Uhr

Wirtschaftsminister Madsen fordert Rücktritt von Werft-Investor Windhorst

Fehlende Aufträge, verspätete Auszahlung der Löhne und kaum Perspektive: Die Lage der beiden Werften FSG in Flensburg und Nobiskrug in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist seit vielen Monaten nicht gut und die Stimmung bei den Mitarbeitenden schlecht. Nachdem am Dienstag bekannt wurde, dass erneut zahlreiche Werftbeschäftigte auf ihren Lohn warten, gibt es jetzt deutliche Worte von Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU), der sich derzeit auf einer Japan-Reise befindet. Er fordert im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein den Rückzug von Werften-Investor Lars Windhorst. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2024 08:30 Uhr

Vier-Tage-Woche für Flensburger Busfahrerinnen und Busfahrer

Die Aktiv Bus Flensburg GmbH führt zum Jahreswechsel ein neues Schichtsystem für Busfahrerinnen und Busfahrer ein. In dem ÖPNV-Betrieb muss dann im Regelfall niemand mehr als vier Tage am Stück hinter dem Lenkrad sitzen. Dabei folgen auf vier Tage Arbeit zwei freie Tage, danach kommen weitere drei Tage im Fahrdienst, diesen wiederum folgen zwei Tage Erholung. Aktiv-Bus-Geschäftsführer Paul Hemkentokrax will den Beruf so attraktiver machen. Die Herausforderung am neuen System ist laut Aktiv Bus, den ÖPNV-Betrieb trotzdem an 365 Tagen fast rund um die Uhr sicherzustellen. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2024 08:30 Uhr

