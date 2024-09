Stand: 24.09.2024 09:49 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Maisernte im Norden: Landwirte kämpfen gegen Regen

Seit dem Wochenende läuft die Maisernte im Norden des Landes auf Hochtouren, da die Landwirte versuchen, vor dem angekündigten Regen möglichst viel des Getreides einzufahren. Laut Kreisbauernverbänden wird in diesem Jahr mit einem unterdurchschnittlichen Ertrag gerechnet, bedingt durch die feuchte Witterung im Frühjahr. Zudem konnte noch nicht in allen Regionen mit der Ernte begonnen werden, weil die Flächen noch nicht reif sind. In den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg sollten Autofahrer wegen der Ernte mit vermehrtem landwirtschaftlichem Verkehr rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2024 08:30 Uhr

Flensburgerin erhält Ehrennadel: Würdigung für Hofkultur

Die Vorsitzende der Flensburger Hofkultur, Vicky Richter, erhält heute von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Ehrennadel des Landes. Richter engagiert sich seit vielen Jahren für das Musikfestival in den Flensburger Höfen. "Das bedeutet mir viel, nicht nur für mich, sondern auch für den Verein", sagte sie. Richter kam vor über 20 Jahren aus England nach Deutschland und entdeckte während eines Praktikums im Flensburger Kulturbüro das Musikfestival Hofkultur. Die Preisverleihung findet am Dienstagnachmittag in Kiel statt. Neben Vicky Richter werden vier weitere Ehrenamtliche aus Schleswig-Holstein ausgezeichnet. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2024 08:30 Uhr

