Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Sylt: Wattenmeerstation feiert 100 Jahre mit Tag der offenen Tür

Die Wattenmeerstation in List auf Sylt hat am Wochenende ihr 100-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Besucherinnen und Besucher konnten den Forschenden über die Schulter schauen. Direktor Prof. Dr. Maarten Boersma sagte, es sei wichtig zu zeigen, wie die Station arbeite und wie das Wattenmeer geschützt werde. Die 1924 gegründete und seit 1998 zum Alfred-Wegener-Institut (AWI) gehörende Einrichtung ist die nördlichste Forschungseinrichtung Deutschlands und liefert wichtige Erkenntnisse zu Klimawandel und Ökosystem Wattenmeer. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2024 08:30 Uhr

Autounfall bei Böklund: Fahrer schwer verletzt ins Krankenhaus

Bei einem Autounfall am Sonntagabend auf der Satruper Straße bei Böklund (Kreis Schleswig-Flensburg) sind drei Menschen verletzt worden. Gegen 19 Uhr kam der Fahrer laut Polizei zwischen Böklund und Uesby von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Wagen. Der Fahrer und der Beifahrer wurden ins Krankenhaus nach Schleswig gebracht, während der Mitfahrer auf der Rückbank schwer verletzt in die Diako nach Flensburg transportiert wurde. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2024 08:30 Uhr

"13 Wochen"-Projekt" zum KZ-Gedenken startet am 13. September

Zur Erinnerung an die Opfer der Konzentrationslager Husum-Schwesing und Ladelund (Kreis Nordfriesland) hat der Freundeskreis der KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing das Projekt "13 Wochen" ins Leben gerufen – so lange gab es das KZ in Husum. Im Rahmen dieses Projekts wird an jedem Sonnabend der Weg vom Lager nach Husum nachgegangen, den die Häftlinge einst täglich zurücklegten. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird das Projekt am 13. September eröffnen. Ab dem 29. September beginnen die Läufe jeweils um 10.30 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2024 08:30 Uhr

