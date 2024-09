Stand: 05.09.2024 09:37 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Vorschlag vom Land: Shuttlebus von Flensburg nach Pattburg

Das Verkehrsministerium in Kiel hat vorgeschlagen, Flensburg per Shuttlebus im Zweistundentakt mit dem dänischen Pattburg zu verbinden. Der Stadtverwaltung geht dieser Vorschlag nicht weit genug: Sie fordert einen direkten Fernzughalt in Flensburg-Weiche. Ein Halt am Flensburger Hauptbahnhof ist laut Bahn unattraktiv, weil die Fahrtzeit dadurch verlängert würde. Der Vorschlag eines neuen Haltepunktes stößt beim Land auf Ablehnung: Er würde Kosten in Millionenhöhe verursachen und es gebe keine Zusage der Deutschen Bahn, dass Fernzüge in Flensburg-Weiche auch tatsächlich halten würden. Außerdem würde der Haltepunkt kaum noch frequentiert werden, wenn der Fehmarnbelt-Tunnel Ende des Jahrzehnts fertiggestellt sei. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2024 08:30 Uhr

Flensburg: Radweg in Mürwiker Straße für Autos freigegeben

Der Fahrradweg entlang der Mürwiker Straße in Flensburg wird vorübergehend aufgehoben und für Autos freigegeben. Grund sind Bauarbeiten auf der Osttangente, die den Verkehr stark einschränken. Oberbürgermeister Fabian Geyer (parteilos) hat deshalb die zweite Spur temporär für Autos geöffnet. Nächste Woche soll der Fahrradweg wieder für Radfahrer freigegeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2024 08:30 Uhr

