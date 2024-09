Stand: 04.09.2024 09:43 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Ausstellung "Mainhatten meets Schleswig" im Kreishaus

"Mainhatten meets Schleswig" - so heißt die Ausstellung der international bekannten Künstler Markus Blazaizak und Antonio Marra, die ab sofort im Foyer des Kreishauses Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) zu sehen ist. Interessierte können die Ausstellung mit 28 Gemälden bis zum 30. September besuchen. Im Kreishaus besteht auch die Möglichkeit, die beiden Künstler zu treffen. Der gehörlose Künstler Blazaizak wird dabei von seiner Gebärdendolmetscherin begleitet. Ende September zieht die Ausstellung weiter. Unter anderen wird sie in Tokyo auf der International Art Fair zu sehen sein.

Schulstart für Erstklässler: Polizei bittet um Rücksicht

Wegen des Schulstarts der Erstklässlerinnen und Erstklässler am Mittwoch bittet die Polizei Flensburgin den kommenden Wochen um rücksichtsvolles Verhalten im Straßenverkehr - insbesondere in der Nähe von Schulen. "Kinder lassen sich leichter ablenken. Aufgrund ihrer geringeren Körpergröße sind sie für Verkehrsteilnehmer schwerer zu sehen und können ihrerseits den Verkehr schlechter überblicken", sagt Arne Henning, Pressesprecher der Polizei Flensburg.

