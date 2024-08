Stand: 20.08.2024 08:50 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Das Deutsche Rote Kreuz ruft zum Blutspenden auf

Das Blutspende-Mobil des Deutschen Roten Kreuzes macht heute Station in Flensburg. Von 13 bis 17 Uhr steht der Bus auf dem Parkplatz im Fördepark. Der Hintergrund ist, dass vor allem im Sommer Blutkonserven knapp sind. Susanne von Rabenau vom DRK-Blutspendedienst hofft dabei vor allem auch auf Urlauber. Es gebe durchaus Leute, die in ihrer Heimat Blut spenden. Im Urlaub hätten sie dann Zeit zu gehen und würden das auch zum Beispiel mit einem Einkaufsbummel kombinieren. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2024 08:30 Uhr

Freilaufende Hunde gefährden Schafe und die Deichsicherheit

Der Landesbetrieb Küstenschutz in Husum (Kreis Nordfriesland) erinnert in einer Pressemitteilung an die grundsätzliche Leinenpflicht für Hunde im Bereich der Landesschutz-Deiche. Zuletzt wurden laut LKN zunehmend Schafe attackiert. Außerdem werden durch die freilaufenden Hunde rastende Vögel gestört. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2024 08:30 Uhr

Auf Sylt trifft sich bis Sonntag die Kite-Surf Elite

Auf Sylt beginnt am Dienstag der Kite-Surf World Cup. Bis Sonntag laufen am Brandenburger Strand in Westerland (Kreis Nordfriesland) die Wettbewerbe, bei denen die Sportlerinnen und Sportler auf ihrem Surfbrett von einem Lenkdrachen gezogen werden. In der Disziplin "Wave" steht laut Veranstalter das Wellenreiten im Mittelpunkt, im "Freestyle" geht es um artistische Flugmanöver. Neu ist die Disziplin "Hydrofoil", bei der unter dem Brett eine Flügelstruktur montiert ist, so dass die Bretter aus dem Wasser herausragen. Für die Wettbewerbe angemeldet sind 13 Frauen und 37 Männer aus aller Welt. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2024 08:30 Uhr

