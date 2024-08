Stand: 15.08.2024 07:47 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Bauarbeiten für neue Trinkwasserleitung nach Pellworm haben begonnen

Der Bau einer neuen Trinkwasserleitung vom Festland Schleswig-Holsteins zur Insel Pellworm (Kreis Nordfriesland) hat begonnen. Zu den erwarteten Kosten von gut zehn Millionen Euro steuere das Land knapp vier Millionen Euro bei, teilen Finanz-, Umwelt- und Innenministerium mit. Die Insel Pellworm mit ihren rund 1.200 Bewohnern sowie die Halligen Hooge und Süderoog werden aktuell vom Festland durch eine Trinkwasserleitung über die Hallig Nordstrandischmoor versorgt. Diese Versorgungsleitung ist aber im Watt teilweise frei gespült. Es drohe ein Ausfall. Die neue Leitung solle tiefer im Watt verlegt werden und über die Hamburger Hallig laufen, heißt es beim Wasserverband Nord. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2024 08:30 Uhr

Klimapakt Flensburg ruft wieder zum Stadtradeln auf

In Flensburg startet am 9. September wieder das Stadtradeln. Bei dem Wettbewerb sammeln Unternehmen oder private Teams über drei Wochen Radfahrkilometer. Der Klimapakt Flensburg ruft dazu auf, sich jetzt dafür online unter klimapakt-flensburg.de oder die App "Stadtradeln" anzumelden. Ziel ist es, dass viele Menschen ihr Auto auch in der Herbst und Winterzeit stehen lassen. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2024 08:30 Uhr

