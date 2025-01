Stand: 21.01.2025 08:36 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Briefwahl und Wahlbenachrichtigungen zur Bundestagswahl 2025

Die Städte Heide (Kreis Dithmarschen) und Husum (Kreis Nordfriesland) verschicken in dieser Woche die Wahlbenachrichtigungen für die Bundestagswahl am 23. Februar. Bis zum 2. Februar sollten alle Stimmberechtigten ihren Brief erhalten haben. In Itzehoe (Kreis Steinburg) werden die Briefe erst ab dem 27. Januar versendet. Auch Briefwahl ist möglich und kann bereits jetzt im jeweiligen Rathaus beantragt werden. Die Briefwahlunterlagen werden aber frühestens in der ersten Februarwoche verschickt. Wegen der kurzen Zeit zwischen der Versendung der Unterlagen und der Wahl bittet zum Beispiel die Stadt Heide darum, möglichst ins Wahllokal zu gehen. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2025 08:30 Uhr

Einzelne Nachweise für Vogelgrippe an der Westküste

Bei drei Vogelkadavern auf Eiderstedt sowie im Beltringharder Koog (beides Kreis Nordfriesland) ist die Geflügelpest nachgewiesen worden. Laut Nationalparkverwaltung Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer wurden in den vergangenen zwei Wochen mehrere Totfunde von Wildvögeln dokumentiert. Bei drei von elf beprobten Kadavern wurde die Geflügelpest nachgewiesen. Die Menge an Totfunden liegt laut einer Nationalpark-Sprecherin für die Jahreszeit und Wetterlage im normalen Bereich. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2025 08:30 Uhr

Optimierung des Strom-Bestandsnetzes: Phasenschieberanlage in Grevenkop

In Grevenkop in der Krempermarsch (Kreis Steinburg) wird am Dienstag (21.01.) eine Phasenschieberanlage für das Stromnetz in Betrieb genommen. Sie ist Teil der Westküstenleitung und kann nach Angaben von TenneT verhindern, dass durch manche Leitungen zu viel Strom fließt und durch andere zu wenig. Ohne die Anlage entstünde sonst in Zukunft im Süden Schleswig-Holsteins ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Ziel sei es, regionale Überlastungen und Engpässe zu vermeiden - und damit langfristig auch die Stromkosten zu senken. | NDR Schleswig-Holstein 21.01.2025 08:30 Uhr

