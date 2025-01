Stand: 03.01.2025 08:35 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Beschädigte Nordschleuse kann wieder betrieben werden

Nach der Schiffskollision mit der Brunsbütteler Nordschleuse (Kreis Dithmarschen) hat die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) Donnerstagnachmittag Entwarnung gegeben: Untersuchungen des beschädigten Schleusentores hätten ergeben, dass die Schäden nicht so gravierend seien. Die Nordschleuse könne zumindest bei Niedrigwasser vorerst weiter genutzt werden, so ein Sprecher. Das Schleusentor kann laut WSV für die Reparatur erst im Frühjahr ausgetauscht werden, weil beide Ersatztore zur Zeit in der Werft sind. Von einer Schlepperpflicht hat die Behörde jedoch Abstand genommen. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2025 08:30 Uhr

Itzehoer Versicherungen ziehen positive Bilanz für 2024

Die Itzehoer Versicherungen (Kreis Steinburg) ziehen eine positive Bilanz für 2024. Das Unternehmen konnte laut eigenen Angaben seine Bruttoeinnahmen bei den Versicherungsbeiträgen von 715 Millionen auf 850 Millionen Euro steigern, das sind 18 Prozent, so der Sprecher des Vorstands. Am meisten verdienten die Itzehoer mit den Autoversicherungen. Gegenüber dem Vorjahr hat der Konzern rund 200.000 Autos mehr versichert. Neben dem Kfz-Bereich hat sich der Rechtsschutzsektor zum zweiten wesentlichen Standbein der Itzehoer entwickelt: Die Zahl der Verträge sei um 10.000 auf rund 378.000 gestiegen. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2025 08:30 Uhr

Itzehoe/Wrist: Fahrplanänderungen für Bahnreisende

Bahnreisende zwischen Itzehoe, Wrist (beides Kreis Steinburg) und Hamburg müssen sich auf Zugausfälle und geänderte Fahrpläne einstellen. Nach Angaben der Nordbahn sind dafür dringend notwendige Bauarbeiten an Gleisen, Brücken und Bahnsteigen verantwortlich. Betroffen sind in erster Linie Zugverbindungen, die abends und nachts genutzt werden. Am Freitag und am Sonnabend ist die Verbindung zwischen Wrist, Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Hamburg teilweise unterbrochen, auch in der Gegenrichtung zwischen Elmshorn und Wrist fallen einige Abend- und Nachtzüge weg. Der Zug am Samstagmorgen ab Wrist startet voraussichtlich statt regulär um 04.18 Uhr bereits um 04.09 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 03.01.2025 08:30 Uhr

