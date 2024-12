Stand: 03.12.2024 08:52 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

St. Peter-Ording: Prozessbeginn wegen tödlichen Raubüberfalls

Nach einem tödlichen Raubüberfall in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) im Januar beginnt am Montag der Prozess gegen vier Männer vor dem Landgericht Flensburg (Kreis Schleswig-Flensburg). Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gemeinschaftlichen Mord und schweren Raub vor. Die Angeklagten sollen in das Haus eines älteren Ehepaars eingebrochen sein und dieses angegriffen haben - der Ehemann starb an seinen Verletzungen. Die mutmaßlichen Täter sollen schließlich ein Handy, 250 Euro in Bar und zwei Goldketten entwendet haben. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2024 08:30 Uhr

Zeugenaufruf nach Angriff in Kellinghusen

Am vergangenen Freitag hat ein 36 Jahre alter Mann eine 63-jährige Frau auf einem Supermarktparkplatz in Kellinghusen (Kreis Steinburg) angegriffen. Nach Angaben der Polizei hat ein Richter am Amtsgericht Itzehoe den Mann, der aus Kellinghusen stammt, am Sonnabend in eine psychiatrische Klinik einweisen lassen. Er hatte die Frau so stark verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die am Freitag gegen 10.40 Uhr die Tat gesehen haben. Die Polizei sucht außerdem nach den Insassen eines Fahrzeugs, die zur Tatzeit in direkter Nähe waren. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2024 08:30 Uhr

Unternehmen an der Westküste sind pessimistisch

Mehr als zwei Drittel der Unternehmen in den Kreisen Dithmarschen und Steinburg rechnen mit einer weiteren Verschlechterung der Konjunkturlage. Das geht aus der Winter-Umfrage des Unternehmensverbandes Unterelbe-Westküste hervor, dem 400 Unternehmen an der Westküste angehören. Der Bürokratieaufwand sowie die hohen Arbeits- und Lohnzusatzkosten sind demnach die größten Herausforderungen der Unternehmen. Aber auch das Thema Arbeits- und Fachkräftemangel belasten die Betriebe laut Befragung dauerhaft. Eine Verbesserung der Lage sieht die große Mehrheit der Unternehmen innerhalb der kommenden sechs Monate nicht. | NDR Schleswig-Holstein 03.12.2024 08:30 Uhr

