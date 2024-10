Stand: 04.10.2024 08:59 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Festes LNG-Terminal in Brunsbüttel wird deutlich teurer

Das geplante feste Flüssigerdgas-Terminal in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) wird nach NDR Recherchen deutlich teuer als geplant. Danach steigen die Kosten für den Bund auf fast eine Milliarde Euro. 740 Millionen Euro hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für das feste LNG-Terminal schon in der Haushaltsplanung der kommenden Jahre hinterlegen lassen. Doch ein internes Papier, das dem NDR vorliegt, zeigt: Für den Bau werden weitere rund 200 Millionen Euro benötigt. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2024 08:30 Uhr

Hinweise zu Bankraub in Itzehoe nach "Aktenzeichen XY...ungelöst"

Nach der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" sind rund ein Dutzend Hinweise zu einem ungeklärten Banküberfall am Itzehoer Ostlandplatz (Kreis Steinburg) eingegangen. Die Ermittler der Kriminalpolizei würden diese Hinweise nun auswerten zusammen mit den Anrufen, die bei der ZDF-Redaktion eingegangen seien, sagt eine Polizeisprecherin aus Itzehoe. Es geht um einen Banküberfall vom 3. Mai vergangenen Jahres. Ein etwa 50 Jahre alter Mann soll damals die Filiale der Volks- und Raiffeisenbank überfallen haben. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2024 08:30 Uhr

Neues Modell zur Rattenbekämpfung in Dithmarschen

Der Kreis Dithmarschen will die Rattenbekämpfung im Kreisgebiet neu organisieren. Die Verwaltung hat dazu die bestehende Kreisverordnung aktualisiert und sie dem Hauptausschuss vorgestellt. Ziel sei eine in ganz Schleswig-Holstein geltende einheitliche Richtlinie zur Rattenbekämpfung, sagt eine Kreissprecherin. Bei einem größeren Rattenbefall in einem Ort kann das zuständige Ordnungsamt dann weitere Maßnahmen anordnen. Sollten Ratten resistent gegen normale Giftköder sein, könnten stärkere Gifte zum Einsatz kommen. Diese dürfen aber nur von Fachpersonal ausgelegt werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und südliches Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.10.2024 | 08:30 Uhr