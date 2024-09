Stand: 17.09.2024 08:47 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Dithmarscher Kohltage beginnen

Ab heute beginnen die Dithmarscher Kohltage und damit offizielle auch die Kohlernte. Auf rund 3.000 Hektar wird der Kohl in der Region angebaut. Zunehmend schwankende Wetterbedingungen von sehr trocken bis sehr nass machen den Landwirten jedoch zu schaffen. "Das führt bei den Pflanzen zu Stress, weshalb wir eigentlich Sorten brauchen, die sowohl mit dem einen als auch dem anderen zurechtkommen", so Kohlbauer Christian Ufen. Daran forschen Landwirte und Saatgutbetriebe, die Entwicklung einer neuen Sorte kann aber bis zu 15 Jahre dauern. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2024 08:30 Uhr

Deichsperrungen wegen Blauzungenkrankheit

Derzeit kommt es zum Beispiel bei Glückstadt (Kreis Steinburg), Brunsbüttel, in Friedrichskoog, südlich des Meldorfer Hafens (beide Kreis Dithmarschen) sowie auf Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) zu Deichsperrungen für die Öffentlichkeit. Hintergrund ist die sich weiter ausbreitende Blauzungenkrankheit. In der vergangenen Woche hatte der Landesbetrieb für Küstenschutz in Husum bekannt gegeben, Deichabschnitte an der Westküste gegebenenfalls zu sperren. Der Stress für die erkrankten und ohnehin geschwächten Tiere durch Spaziergänger soll damit reduziert werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2024 08:30 Uhr

Prozess: Mann soll Kinderpornografie verbreitet haben

In Meldorf (Kreis Dithmarschen) steht von heute an ein 56-jähriger Mann aus Heide vor Gericht. Er soll kinderpornografische Schriften erworben, besessen und verbreitet haben. Konkret soll er vor sechs Jahren einem anderen Nutzer per Whatsapp eine Datei mit der Darstellung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder zugeschickt haben. Vor vier Jahren sind dann bei ihm im Rahmen einer Durchsuchung mehr als 700 kinderpornografische sowie knapp 150 jugendpornografische Inhalte gefunden worden. | NDR Schleswig-Holstein 17.09.2024 08:30 Uhr

