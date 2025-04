Stand: 14.04.2025 17:26 Uhr Nach tödlichem Unfall in Kiel: Radweg nun rot markiert

Nach einem tödlichen Unfall am Kieler Martensdamm Ende März hat die Stadt nun den betroffenen Radweg in roter Farbe markiert. Wie der Leiter des städtischen Tiefbauamtes, Peter Bender, mitteilte, soll die neue Gestaltung die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer erhöhen. Bei dem Unfall vor drei Wochen war eine 55-jährige Radfahrerin nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Eine Unfallkommission hatte sich dafür ausgesprochen, den gesamten Radweg vom Martensdamm bis zur Bergstraße rot zu kennzeichnen. Ob auch die Ampelschaltung angepasst wird, soll aktuell noch geprüft werden.

Weitere rote Radwege geplant

Es ist nicht der erste Radweg dieser Art in Kiel. An mehreren gefährlichen Kreuzungen gebe es bereits rot markierte Radwege, sagte Bender, vor allem dort, wo Radfahrer den Autoverkehr kreuzen. So sind am Kieler Ostufer an drei Kreuzungen rot markierte Radwege geplant: am Ostring Ecke Preetzer Straße, am Karlstal Ecke Schulstraße sowie in der Straße am Langen Rehm Ecke Masurenring Süd.

