Kiel: Radfahrerin stirbt nach Verkehrsunfall

In Kiel ist eine 55-jährige Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei passierte der Unfall bereits am vergangenen Freitag (21.3.). Demnach war die Radfahrerin vom Bootshafen in Richtung Bergstraße unterwegs. Als sie am Jensendamm die Fahrbahn kreuzte, stieß sie gegen kurz vor 12 Uhr mit einem Auto zusammen. Der 77-jährige Autofahrer wollte in den Jensendamm einbiegen. Laut Polizei zeigte die Ampel für beide grün. Rettungskräfte brachten die Frau ins Krankenhaus, wo sie später ihren Verletzungen erlag. Die Ermittler vermuten, dass der Autofahrer die Radfahrerin übersehen hatte. Die Polizei bittet deshalb jetzt Zeugen, sich zu melden.

