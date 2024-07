Stand: 14.07.2024 12:34 Uhr Nach Verfolgungsjagd: Mann in Schuby gefasst

In Schuby im Kreis Schleswig-Flensburg hat es in der Nacht eine Verfolgungsjagd gegeben. Nach Angaben der Polizei ist ein Autofahrer mit hohem Tempo aus einer Kontrolle geflohen. Nachdem er einen Unfall baute, floh er zu Fuß. Daraufhin konnte die Polizei ihn festnehmen. Gegen den Mann wird jetzt eine Strafanzeige geschrieben, weil er alkoholisiert war, so die Polizei.

