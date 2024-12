Nach Unfall in Rendsburg: Stromausfall in Teilen der Innenstadt Stand: 24.12.2024 10:11 Uhr In Teilen der Rendsburger Innenstadt gibt es derzeit keinen Strom. Grund ist nach Angaben der Polizei ein Autounfall in der vergangenen Nacht.

Bei dem Unfall gegen 2 Uhr am frühen Morgen waren einem Bericht von NDR 1 Welle Nord zufolge zwei Autos an einer Kreuzung der Eckernförder Straße zusammengestoßen. Eines prallte unter anderem gegen eine Bushaltestelle, mehrere parkende Fahrzeuge und einen Stromkasten, der dabei umgerissen und stark beschädigt wurde. Die Stadtwerke schalteten den Strom in dem betroffenen Gebiet ab: in der Eckernförder Straße, der Flensburger Straße und in Teilen der Gerhardstraße. Voraussichtlich bleibt die Stromversorgung dort bis mindestens heute Abend gestört, hieß es. Der Stromkasten sei ein wichtiger Verteiler für das Gebiet. Für die Reparatur müssen offenbar Teile der Straße aufgebaggert werden.

Sammelstelle im Kronberg-Gymnasium

Die Behörden haben in dem Rendsburger Kronberg-Gymnasium eine Sammelstelle für die Menschen eingerichtet, die in dem Gebiet wohnen. Dort gibt es Strom, außerdem Verpflegung und warme Duschen.

Nach dem Unfall sind nach Angaben der Rettungskräfte zwei Menschen ins Krankenhaus gebracht worden. Ein Fahrer musste aus seinem brennenden Auto befreit werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten | 24.12.2024 | 09:11 Uhr