Nach Silvester-Ausschreitungen in Bad Oldesloe: Polizei ermittelt Stand: 08.01.2025 10:25 Uhr Ein Video, das in den sozialen Medien kursiert, zeigt Ausschreitungen auf dem Bad Oldesloer Marktplatz in der Silvesternacht. Nach einem Zeugenaufruf geht die Polizei in Stormarn jetzt ersten Hinweisen nach.

Es war eine Silvesternacht, die in und um Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) noch lang nachhallt. Auf und rund um den Marktplatz hatten sich Menschengruppen gegenseitig mit Raketen und Böllern beschossen, festgehalten auf einem Video, das im Internet kursiert. Der anderthalbminütige Zusammenschnitt zeigt verschiedene Sequenzen, in denen sich unterschiedliche Menschengruppen gegenseitig teilweise heftig mit Raketen und Böllern beschießen und sich unter anderem vor dem Rathaus verfolgen.

VIDEO: Dieses Video aus der Silvesternacht in Bad Oldesloe kursiert im Internet (1 Min)

Durch die Böllerei ist laut Polizei unter anderem die Tür des Bad Oldesloer Rathauses beschädigt worden. Die Beamten ermitteln daher nun wegen Sachbeschädigung. Nach einem Zeugenaufruf in der vergangenen Woche sind Polizeisprecherin Sandra Kilian zufolge, mehrere Hinweise eingegangen. Diesen gehen die Beamtinnen und Beamten jetzt nach. Außerdem soll es bereits mehrere Befragungen gegeben haben.

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung am Bad Oldesloer Rathaus

Aktuell ermittelt die Polizei ausschließlich wegen Sachbeschädigung, erklärt die Polizeisprecherin auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein weiter: "Sollten sich bei den Ermittlungen Hinweise auf weitere Straftaten, zum Beispiel Verdacht auf Körperverletzungen oder Verstoß gegen das Waffengesetz ergeben, wird natürlich auch diesbezüglich ermittelt." In einer Videosequenz ist unter anderem zu sehen, wie eine Person aus einem Auto heraus mehrmals in die Luft schießt, mit einem Pistolen-ähnlichen Gegenstand.

Wer die Personen sind, die in der Silvesternacht an den Ausschreitungen beteiligt waren, ist laut Polizei noch nicht bekannt. Sicher sei mittlerweile jedoch, dass das Video in der zurückliegenden Silvesternacht aufgenommen wurde. Das sei zu Beginn der Ermittlungen noch nicht klar gewesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn