Nach Messerangriff in Stormarn: Tatverdächtiger in U-Haft Stand: 19.12.2024 16:56 Uhr Nachdem am Dienstagmorgen im Kreis Stormarn ein junger Mann offenbar seinen Chef mit einem Messer verletzt hatte, ist er jetzt in U-Haft. Er hatte sich in Hamburg der Polizei gestellt.

Der 22 Jahre alte Mann, der seinen Chef in Hoisdorf (Kreis Stormarn) mit einem Messer angegriffen haben soll, wurde festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Das hat die Polizei bestätigt. Er war den Informationen nach am Dienstagmorgen wie gewohnt bei seiner Arbeit erschienen und soll dann plötzlich auf seinen 57 Jahre alten Chef losgegangen sein. Als die Polizei eintraf, sei der Verdächtige bereits geflüchtet.

Tatverdächtiger stellt sich in Hamburg

Der angegriffene Mann konnte sich demnach in ein Krankenhaus begeben, wo er ärztlich behandelt wurde - es bestand keine Lebensgefahr. Nach dem Tatverdächtigen sei intensiv gefahndet worden, auch ein Spezialeinsatzkommando war den Angaben nach im Einsatz. Die Suche blieb aber ohne Erfolg. In der folgenden Nacht zu Mittwoch gegen 1 Uhr stellte sich der mutmaßliche Angreifer schließlich selbst auf einer Hamburger Polizeidienststelle. Am Mittwochnachmittag wurde er einem Haftrichter vorgeführt.

Mögliches Motiv: Streit über Lohn

Der 22-Jährige hatte bereits am Montagnachmittag mit den beiden Geschäftsführern seines Arbeitgebers offenbar über eine erhaltene Lohnzahlung gestritten. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sie sich aber geeinigt. Warum es zu dem Angriff kam, wird jetzt ermittelt.

