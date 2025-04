Stand: 25.04.2025 12:04 Uhr Nach Flugzeugabsturz in Uetersen: Team des Rettungshubschraubers ausgezeichnet

Nach einem Flugzeugabsturz in Uetersen (Kreis Pinneberg) im vergangenen Jahr hat die Rettungscrew jetzt den "Rescue of theYear Award" erhalten. Die Anerkennung wurde der Besatzung des Hubschraubers "Christoph Hansa" laut ADAC bei der weltgrößten Hubschraubermesse in den USA verliehen. Der Einsatz sei für das Team der schwierigste Einsatz mit einer Seilwinde im vergangenen Jahr gewesen.

Bei dem Unfall im September 2024 nahe des Flugplatzes Uetersen-Heisthatte der Pilot sein Ultraleichtflugzeug wegen Motorproblemen notlanden müssen. Das Flugzeug blieb dabei in etwa 20 Metern Höhe in den Baumkronen hängen. Weil eine Drehleiter zu kurz gewesen wäre, befreiten die Retter den Piloten mithilfe eines 90 Meter langen Seils, an dem der Notarzt vom Hubschrauber zum Piloten abgeseilt wurde. Der 78-jährige Pilot des Ultraleichtflugzeugs wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Soziales Engagement