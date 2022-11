Nach Femizid: Mahnwache in Heide für getötete Frau Stand: 04.11.2022 17:59 Uhr Nach den tödlichen Schüssen auf eine Frau Anfang der Woche findet heute in Heide eine Mahnwache statt. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft.

Ein 54-jähriger Mann hatte seiner getrennt lebenden Frau am vergangenen Montag in Heide (Kreis Dithmarschen) in den Rücken geschossen. Sie erlag wenig später in einem Krankenhaus ihren Verletzungen. Passanten hinterlegten an der Stelle zahlreiche Blumen und Kerzen. Die Mahnwache findet am Kaiser-Wilhelm-Platz statt, nur einige hundert Meter vom Tatort entfernt.

Frau verstarb im Krankenhaus

Gegen den Mann aus Chemnitz wurde Haftbefehl erlassen, er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizeidirektion Itzehoe am Dienstag mit. Es gehe um den Vorwurf, einen heimtückischen Mord begangen zu haben.

Laut den Ermittlern ging die 37-jährige Frau am Montagnachmittag mit dem gemeinsamen 13 Jahre alten Sohn in der Klaus-Groth-Straße in Heide spazieren. Gegen 14.20 Uhr habe plötzlich ein Auto direkt neben der Frau gehalten, sagte eine Polizeisprecherin. Der Beifahrer sei ausgestiegen und habe unvermittelt auf die Frau geschossen. Anwohner hatten die Schüsse gehört und Polizei und Rettungsdienst alarmiert. Ein Krankenwagen brachte die schwer verletzte Frau ins Westküstenklinikum, wo sie wenig später starb. Der Sohn erlitt einen Schock und wurde ebenfalls im Westküstenklinikum Heide behandelt.

