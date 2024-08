Stand: 09.08.2024 16:14 Uhr Nach Einbruchserie in Lauenburg: Verdächtiger festgenommen

Nach mehreren Einbrüchen im Juli hat die Polizei in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) einen Verdächtigen festgenommen. Der 38-Jährige war bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gefilmt worden. Polizisten erkannten den Mann. Jetzt wurde bei einer Hausdurchsuchung passendes Diebesgut in der Wohnung des Verdächtigen entdeckt. Auch mit einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte Anfang Juli wird der Lauenburger in Verbindung gebracht.

