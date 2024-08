Stand: 27.08.2024 15:14 Uhr Nach Brand in Neumünster: Möglicher Gebäudeabriss wird geprüft

Nach dem Großbrand am Neumünsteraner Großflecken vor rund einer Woche hat am Montag ein Sachverständiger das Gebäude begutachtet. Jetzt prüft nach Angaben der Stadt der Eigentümer die Befunde des Sachverständigen darauf, ob ein Erhalt des Gebäudes wirtschaftlich möglich ist oder ob es trotz Denkmalschutzes abgerissen werden muss. Das Ergebnis wird dann an die Behörde weitergegeben. Der Bereich vor dem Gebäude am Großflecken bleibt laut Stadt voraussichtlich noch mehrere Wochen gesperrt.

Bei einem Feuer am Sonnabend (17.8.) wurde das mehrstöckige Gebäude am Großflecken stark zerstört. Das Haus brannte über drei Etagen aus, das Dach eines einstöckigen Anbaus stürzte ein. Gäste eines Hotels im Gebäudekomplex mussten in Sicherheit gebracht werden. Das Haus ist seitdem stark einsturzgefährdet.

