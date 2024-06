Stand: 12.06.2024 11:19 Uhr NDR macht mit bei "Journalismus macht Schule"

Der NDR schaut am Dienstag am Coppernicus-Gymnasium in Norderstedt (Kreis Segeberg) vorbei. Im Rahmen der Aktion "Journalismus macht Schule" finden dort drei Workshops statt. Dabei wird zum Beispiel explizit über die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gesprochen. Darüber hinaus soll das Thema Fake News diskutiert werden. Die Kinder sollen lernen, Quellen zu überprüfen und nicht einfach das zu glauben, was sie vielleicht manchmal in sozialen Medien lesen. Interessierte Schulen können Workshops über die Website journalismus-macht-schule.org anfragen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.06.2024 | 08:30 Uhr