Stand: 30.08.2024 11:37 Uhr NDR Dialogbus an der Ostsee unterwegs

Der NDR Dialogbus ist am Freitag, den 30. August, von 16 bis 20 Uhr in Grömitz (Kreis Ostholstein) auf der Promenade bei der kleinen Seebrücke zu finden. Dort findet am Abend das Feuerwerk "Ostsee in Flammen" statt. Am Samstag, den 31. August, ist der Bus von 12 bis 16 Uhr in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) auf der Drachenwiese beim Surf Cup vor Ort. Nutzen Sie die Gelegenheit, um Fragen zu unserem Programm zu stellen, Wünsche zu äußern oder unsere Reporter*innen kennenzulernen.

