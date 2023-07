Ehemaliger IS-Anhänger in Hamburg zu Haftstrafe verurteilt Stand: 19.07.2023 20:20 Uhr Ein Hamburger ist vom Hanseatischen Oberlandesgericht zu einer Jugendstrafe von zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der 21-Jährige soll als Jugendlicher in Syrien für den Islamischen Staat (IS) gekämpft haben.

Der Verurteilte gab vor Gericht an, stets den IS abgelehnt zu haben. Die Richterinnen und Richter sahen es als aber erwiesen an, dass sich der Mann als Heranwachsender 2016 und 2017 als Mitglied der Terrormiliz IS angeschlossen und für die Gruppe unter anderem auch an Kampfhandlungen teilgenommen hatte.

In den letzten fünf Jahren war der Angeklagte in kurdischen Lagern. Im vergangenen Oktober erst kam er nach Deutschland zurück. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Richterin: Angeklagter ist Täter und Opfer zugleich

Der Mann sei laut Gericht nicht nur Täter, sondern auch Opfer. Seine Mutter hatte ihn aus dem Hamburger Stadtteil Mümmelmannsberg ins Bürgerkriegsland Syrien mitgenommen, als er elf Jahre alt war - das war 2023. Sie habe ihn einer "unbeschwerten Jugend in Frieden und Freiheit beraubt", so die Vorsitzende Richterin im Urteil.

Freispruch bei Vorwürfen der Körperverletzung und Nötigung

Freigesprochen wurde der Beschuldigte nach Angaben einer Gerichtssprecherin von den ebenfalls angeklagten Vorwürfen der Körperverletzung und Nötigung. Dabei ging es laut Bundesanwaltschaft um mutmaßliche tätliche Übergriffe auf, sowie Drohungen gegen andere jugendliche Insassen der Deradikalisierungseinrichtung für frühere IS-Anhänger. Der Prozess ergab dafür keine ausreichenden Beweise.

