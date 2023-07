Stand: 24.07.2023 20:12 Uhr Tostedt: Terrorverdächtiger wieder auf freiem Fuß

Ein 27-jähriger Mann, der in Tostedt (Landkreis Harburg) wegen Terrorverdachts in Gewahrsam genommen wurde, ist wieder auf freiem Fuß. Er war nach einem Hinweis eines ausländischen Geheimdienstes in einer Flüchtlingsunterkunft festgenommen worden. Die Polizei kann Menschen bei Terrorverdacht maximal 14 Tage festhalten. Die Polizei hatte vom Gericht beantragt, den Gewahrsam um weitere 14 Tage zu verlängern. Dies wurde aber abgelehnt, bestätigte das Amtsgericht dem NDR Niedersachsen. Es gebe eine Beschwerde, über die das Oberlandesgericht in Celle nun entscheiden müsse. Die Polizei hat das Ende des Gewahrsams weder bestätigt noch dementiert.

