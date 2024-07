Stand: 03.07.2024 15:44 Uhr Musical-Premiere in Eutin startet später wegen Fußball-EM

Die Premiere des Musicals "Jesus Christ Superstar" auf der Seebühne in Eutin im Kreis Ostholstein beginnt am Freitag eine halbe Stunde später als geplant, um 20.30 Uhr. Die Festspiele reagieren damit kurzfristig auf den Spielplan der Fußball-Europameisterschaft. Fußballfans haben somit mehr Zeit, das Viertelfinalspiel Deutschland gegen Spanien zu verfolgen. Sollte die deutsche Nationalmannschaft bis ins Finale kommen, wird die neue Tribüne am 14. Juli zur Public-Viewing-Arena umfunktioniert, wie der Betreiber ankündigte.

