Musical-Gottesdienste: Jugendliche in SH ziehen Menschen in die Kirche Sie ziehen mit ihrem Musicalgottesdienst durch Schleswig-Holstein: Die Gruppe "Young Revolution". Wie muss moderner Glaube für junge Christen aussehen?

David Lüder ist erst 12 Jahre alt, als er durch einen Zeitungsartikel auf die "Young Revolution" in Barmstedt (Kreis Pinneberg) aufmerksam wird. Eine Jugendgruppe, die große Shows und Musicals in Kirchengemeinden veranstaltet. Voller Spannung besucht er die ersten Proben und Aufführungen. Mitmachen darf er aufgrund seines jungen Alters nur mit einer Ausnahme des Pastors. Doch von diesem Moment an ist er ein fester Bestandteil der Gemeinschaft, die ihm ans Herz wächst und sein Leben prägt.

Die "Young Revolution" - Junge Menschen als Veranstalter

14 Jahre später gibt es die "Young Revolution" noch immer. David, jetzt 26 Jahre alt, leitet inzwischen das Technikteam. Dabei kann er seine Talente einbringen, wie alle anderen Mitglieder auch, sagt er.

"Das ist was supercooles in meinem Leben und ich möchte das alles nicht missen und deshalb bin ich auch noch nicht davon losgekommen." David Lüder

Die "Young Revolution" organisiert sich innerhalb der Barmstedter-Jugend selbstständig und veranstaltet seit einigen Jahren Musicalgottesdienste. Mehrere Monate arbeiten sie an ihren Stücken, um sie dann in Kirchen in ganz Schleswig-Holstein zu präsentieren. In diesem Jahr waren sie in Itzehoe, Süderau, Henstedt-Ulzburg, Barmstedt und demnächst beim Kirchentag in Hannover aktiv.

Welche Rolle spielt der Glaube?

Ihr Stück "Ich, der Zweifel und die Freiheit" thematisiert neben dem Erwachsen werden und Entscheidungen treffen auch das Leben mit Gott. Der Glaube spielt bei der Barmstedter-Jugend eine große Rolle. Die Andachten des Pastors werden gut besucht, und vor Beginn ihrer Musicals beten sie gemeinsam. Während David das Tonmischpult einstellt, schildert er seine persönliche Auffassung vom Glauben:

"Für mich ist Glaube und Gott eher sowas wie [...] zwischenmenschliche Beziehungen funktionieren. Dafür brauche ich nicht unbedingt jeden Sonntag in die Kirche gehen oder irgendjemanden anbeten, sondern dafür kann ich mich auch engagieren." David Lüder

David findet innerhalb der Kichenjugend Freunde und Familie, was für ihn ebenfalls mit Religion verbunden ist. Die Gläubigen können den Glauben frei ausleben, und wer nur für die Show und Gemeinschaft dabei sein möchte, ist bei der "Young Revolution" ebenso willkommen.

"Was früher war, ist vergangen"

Wie kann der Glaube den jungen Menschen näher gebracht werden? Diese Frage werden sich die Kirchen in Schleswig-Holstein künftig noch öfter stellen müssen. Im vergangenen Jahr sind über 30.000 Menschen aus der Kirche in Schleswig-Holstein ausgetreten, und der christliche Glaube spielt für viele junge Menschen keine Rolle mehr. Die moderne Kirche muss sich für alle öffnen, betont die neue Landesjugendpastorin Katharina Schunck.

"Das ist gerade in der politischen Situation auch ein Thema, das zunimmt. Das junge Menschen Angst haben, nicht so sein zu dürfen, wie sie eben sind. Und da von unserer Seite ganz klar [...], ihr seid hier richtig." Katharina Schunck, Landesjugendpastorin

Die Jugendgruppe aus Barmstedt probiert es mit Kreativität. Durch die Dynamiken, die in der Gemeinschaft entstehen, finden sie zu Gott und können ihren Glauben auf ihre ganz eigene Weise ausleben. Der Barmstedter-Pastor beschreibt die Gruppe als sehr bunt: "vom Charakter, vom sozialen Hintergrund, von der sexuellen Orientierung, alles ist dabei". David blickt gelassen in die Zukunft. In der "Young Revolution" würden immer genug interessierte Jugendliche nachrücken und den Glauben am Leben halten.

Für die Kirchen in Schleswig-Holstein wird es ein Balanceakt zwischen Tradition und Moderne. Einige Kirchenjugenden studieren sorgfältig die Bibel, andere tanzen und singen voller Begeisterung auf der Musicalbühne und wieder andere haben den Bezug zu Gott längst verloren. David blickt gelassen in die Zukunft. In der "Young Revolution" würden immer genug interessierte Jugendliche nachrücken und den Glauben am Leben halten.

