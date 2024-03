Stand: 15.03.2024 14:32 Uhr Mord in Glückstadt: Verdächtiger festgenommen

Die Polizei hat in Großbritannien einen Mann festgenommen, der Anfang Februar eine Frau in Glücktstadt (Kreis Steinburg) ermordet haben soll. Der 26-Jährige sitzt demnach in Auslieferungshaft. Er soll am 1. Februar eine 28-jährige Mutter von vier Kindern in ihrer Wohnung getötet haben. Bereits kurz nach der Tat hatte die Polizei einen Mann festgenommen, der ebenfalls 26 Jahre alt war. Gegen ihn erhärtete sich der Tatverdacht jedoch nicht, sodass er wieder auf freien Fuß kam. Eine internationalen Fahndung führte zur Festnahme des anderen Mannes. Die Ermittler vermuten, dass es eine persönliche Beziehung zwischen ihm und dem Opfer gab. Über das genaue Motiv geben die Ermittler bislang nichts bekannt.

