Stand: 28.06.2024 19:47 Uhr Monat Juni in Schleswig-Holstein deutschlandweit am kühlsten

Der Juni in Schleswig-Holstein war im bundesweiten Vergleich am kühlsten. Laut Deutschem Wetterdienst lag die Durchschnittstemperatur bei 15,4 Grad. Aber auch damit liegt der Monat knapp über dem langjährigen Mittel und ist 15 Jahre in Folge zu warm. Auch bei der Niederschlagsmenge lag der Juni vorn. Mit 85 Litern pro Quadratmetern liegt er deutlich über dem langjährigen Mittel von 69 Litern pro Quadratmeter.

