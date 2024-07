Stand: 12.07.2024 14:56 Uhr Molensteg in Niendorf feierlich wiedereröffnet

Die Gemeinde Timmendorfer Strand im Kreis Ostholstein hat rund eine halbe Million Euro aufgebracht, um nach der vergangenen Ostsee-Sturmflut die Strände in Timmendorf und Niendorf wiederherzustellen. So wurde am Freitagnachmittag der Molensteg in Niendorf zwischen der Hafeneinfahrt und dem Freistrand feierlich wiedereröffnet. Er war von den Ostseewellen weggerissen worden. Timmendorfs Tourismuschef Joachim Nitz betonte, dass der Steg wegen seiner Bedeutung für Hochzeitspaare schnell wieder instand gesetzt werden sollte. Die Reparaturkosten betrugen etwa 160.000 Euro. Im Herbst vergangenen Jahres richtete eine schwere Sturmflut massive Schäden an der gesamten Ostseeküste an.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.07.2024 | 16:30 Uhr