Stand: 07.05.2024 16:56 Uhr Mölln: Staatsschutz-Kommissariat prüft rassistisches Motiv bei Brand

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Ratzeburger Straße in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat das Staatsschutz-Kommissariat in Lübeck die weiteren Ermittlungen übernommen. Das Feuer war in der Nacht zum Sonntag im Treppenhaus ausgebrochen. In dem Haus wohnen nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei auch Flüchtlinge. In diesem Zusammenhang könne ein rassistisches Motiv nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Verletzte gab es nicht.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.05.2024 | 17:00 Uhr