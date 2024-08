Stand: 26.08.2024 09:24 Uhr Mölln: Mann stürzt aus Fenster und verletzt sich lebensgefährlich

In der Nacht zum Sonntag ist in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) ein 38-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden, nachdem er aus dem ersten Stock gestürzt war. Nach Angaben der Leitstelle Süd war der Mann offenbar betrunken und verlor beim Versuch, sich zu übergeben, das Gleichgewicht. Er wurde ins Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Lübeck gebracht.

