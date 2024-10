Stand: 10.10.2024 15:24 Uhr Mölln: Auto von Privatgrundstück gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) einen Mercedes AMG von einem Privatgrundstück in der Feldstraße gestohlen. Laut einer Polizeisprecherin hätten die Eigentümer gegen 0.25 Uhr Motorengeräusche bemerkt, dann auch gesehen, dass fremde Personen mit ihrem Auto weggefahren sind.

Die Besitzer des Autos hätten sofort die Polizei gerufen, eine Fahndung blieb dennoch erfolglos. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise. Der Pkw hat einen geschätzten Wert von circa 79.000 Euro.

