Stand: 27.08.2024 15:24 Uhr Mitbewohner in Flensburg getötet: Urteil ist rechtskräftig

Das Gerichtsurteil gegen einen Mann, der Ende 2022 in Flensburg einen Mitbewohner mit einem Stich in den Kopf getötet hat, ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof hat die Revision abgewiesen. Der Angeklagte hatte während der Urteilsverkündung im Februar Teile einer Rasierklinge geschluckt und sich damit verhandlungsunfähig gemacht. Laut Bundesgerichtshof ändert das aber nichts am Urteil. Der Angeklagte muss für neun Jahre in Haft.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg