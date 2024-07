Stand: 04.07.2024 09:19 Uhr Minenjagdboot "Grömitz" zurück im Heimathafen Kiel

Das Minenjagdboot "Grömitz" ist am Donnerstagvormittag in seinen Heimathafen am Marinestützpunkt in Kiel-Wik zurückgekehrt. Die Grömitz war ein halbes Jahr in der Ägais - dem Nebenmeer des Mittelmeers zwischen der Türkei und Griechenland - im Einsatz. Das Boot und seine Besatzung hatten bei einer NATO-Unterstützungsmission eine Führungsrolle eingenommen. Auf dem Schiff dienen 43 Soldatinnen und Soldaten des 3. Minensuchgeschwader der Deutschen Marine. Die „Grömitz“ ist laut Bundeswehr das erste Boot seiner Klasse, das in diesem Einsatz als Flagg- und Führungsschiff eingesetzt wurde. Für die Besatzung folgt auf den Einsatz jetzt der Sommerurlaub.

