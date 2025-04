Stand: 02.04.2025 09:05 Uhr Mehrere Verletzte nach Unfall am Ostring in Kiel

Bei einem Unfall auf der B502 bei Kiel-Gaarden sind am Mittwochmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Laut Polizei sind auf der Bundesstraße zwei Autos frontal ineinander gefahren. Der 18-Jährige Fahrer des einen Unfallwagens kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Seine beiden Beifahrer sowie der Fahrer des zweiten Autos wurden leicht verletzt. Der Ostring zwischen Pickertstraße und Großer Ziegelstraße war für mehrere Stunden in beide Richtungen voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel