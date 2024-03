Stand: 30.03.2024 16:31 Uhr Mehrere Hundert Menschen bei Ostermärschen in SH

Am Sonnabend haben hunderte Menschen an mehreren Orten in Schleswig-Holstein an den traditionellen Ostermärschen teilgenommen. Der größte Marsch war laut Polizei in Kiel. Hier haben sich knapp 300 Teilnehmende versammelt, rund 200 Personen waren es in Lübeck. Auch in Flensburg sind die Menschen zu einem Ostermarsch zusammengekommen. Knapp 100 zählte die Polizei dort - die gleiche Zahl an Teilnehmenden versammelte sich in Wedel (Kreis Pinneberg). Teilnehmende und Veranstalter wollten nach eigenen Angaben die Bundespolitik wachrütteln.

Bundesweit haben Menschen an traditionellen Ostermärschen teilgenommen. Auch Bundespolitiker äußern sich zu den Friedensforderungen der Menschen: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) appellierte, in Konflikten nicht einseitig Partei zu ergreifen. Menschen in Israel dürften nicht gegen Menschen in Palästina ausgespielt werden, sagte sie in einem Zeitungsinterview. Mit Blick auf die Ukraine wünschte sich CDU-Chef Friedrich Merz in einer E-Mail an die Parteimitglieder, dass die Ostermärsche ihre Appelle an Russland richten, den Krieg sofort zu beenden.

