Stand: 02.12.2024 15:47 Uhr Mehrere Einbrüche im Kreis Herzogtum Lauenburg

Im Kreis Herzogtum Lauenburg kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Einbrüchen. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend drangen unbekannte Täter in drei Einfamilienhäuser rund um Ratzeburg ein. In Grambek erbeuteten sie Schmuck und Bargeld, während sie in Schönberg ein Haus durchwühlten, ohne etwas zu stehlen. Auch in Sandesneben wurde ein Einbruch begangen, der Diebstahlschaden ist jedoch noch unklar. In Krüzen bei Schnakenbek nahm die Polizei zwei Tatverdächtige nach einem versuchten Einbruch fest. Ein Zeugenhinweis führte zu den 18- und 20-Jährigen. Die Polizei sucht in allen Fällen nach Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.12.2024 | 16:30 Uhr

