Mehr Einkommensmillionäre in Südholstein

Die Zahl der Einkommensmillionäre in Südholstein ist nach aktuellen Angaben des Statistikamtes Nord im Jahr 2020 gestiegen. Und auch das Gesamteinkommen der Millionäre ist gewachsen: um durchschnittlich knapp 70.000 Euro. Am höchsten ist die Zahl der Einkommensmillionäre in Südholstein im Kreis Pinneberg, dort leben 111. Im Kreis Stormarn sind es 101 und im Kreis Segeberg 63 Einkommensmillionäre.

