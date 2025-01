Stand: 06.01.2025 09:22 Uhr Mehr Arbeitslose in Dithmarschen und Steinburg

Im Dezember ist die Zahl der Arbeitslosen in den Kreisen Dithmarschen und Steinburg überraschend stark gestiegen. Das teilt die Agentur für Arbeit in Heide mit. Demnach waren in Dithmarschen 7,4 Prozent und im Kreis Steinburg 7,2 Prozent mehr Menschen arbeitslos als im Vorjahresmonat. Insgesamt lag die Quote bei 6,4 Prozent in Dithmarschen und 5,8 Prozent im Kreis Steinburg. Laut Geschäftsführer Martin Lieneke lässt sich die Zunahme nur bedingt mit saisonalen Effekten wie etwa dem Wetter erklären. Sie könne auch auf eine konjunkturelle Abschwächung hinweisen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen Kreis Steinburg