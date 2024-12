Stand: 11.12.2024 08:49 Uhr Mann verabreicht 14-Jährigem Drogen: Bewährungsstrafe

Ein 46-Jähriger ist am Mittwoch vom Amtsgericht Bad Segeberg (Kreis Segeberg) zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt worden. Das Gericht sah es einer Sprecherin zufolge als erwiesen an, dass der Mann einem 14-Jährigen Drogen gegeben hat. Der Mann soll MDMA in Eistee aufgelöst haben und mit dem Kind mehrere Joints geraucht haben. Die Drogen haben bei dem Jugendlichen zu einem Atemstillstand und einer Herzinsuffizienz geführt. Er musste intensiv-medizinisch versorgt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg